OFFIDA – Lezioni sospese causa Covid a Offida.

“A seguito di un tampone rapido, risultato positivo, effettuato su un alunno della classe III A della nostra scuola media a titolo precauzionale ed in attesa del tampone molecolare di verifica, di concerto con il Sisp e la Dirigenza scolastica, per domani 5 marzo le lezioni per la classe in questione sono sospese. A seguito di eventuali ulteriori disposizioni del Sisp aggiornerò le informazioni nella giornata di domani” informa il Sindaco Luigi Massa.

Su indicazione del Sisp, inoltre, precauzionalmente, domani non si recheranno a scuola anche i bimbi/ragazzi che condividono lo stesso pulmino scolastico, in quanto contatti diretti con l’alunno con tampone rapido positivo.

Le famiglie interessate sono state informate.

Domani, a seguito di ulteriore valutazioni, saranno dati aggiornamenti.

