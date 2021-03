CASTEL DI LAMA – “Il 4 marzo ho firmato l’ordinanza che vieta l’utilizzo dei seguenti spazi:

– Pista di pattinaggio;

– Piazza della Libertà;

-Campo da basket di Via Vignà;

– Parco Giochi di Via Trento (solo il rettangolo in erba sintetica);

-Campetto da Calcio all’interno del parco della Pace”.

Così il sindaco di Castel di Lama, Mauro Bochicchio in una nota diffusa il 5 marzo: “L’attuale aumento dei contagi (con oltre il 50% dei contagi dovuti alle varianti Covid) consiglia la massima prudenza perché basta una distrazione per far esplodere un focolaio”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.