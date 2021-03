CASTEL DI LAMA – “Come si fa ad arrivare su Marte partendo da Castel di Lama? C’è lo spiegherà Marco Veneranda in persona che martedì 23 marzo alle ore 10 incontrerà in videoconferenza gli studenti delle terze medie della scuola Enrico Mattei”.

Ad annunciarlo è il sindaco Mauro Bochicchio sui Social nella mattinata del 6 marzo: “Con l’occasione oltre a congratularmi con Marco per il grandissimo risultato raggiunto voglio ringraziare la sua famiglia che ha collaborato attivamente per l’organizzazione di questo incontro-confronto. che spero stimoli i nostri studenti a comprendere come con l’impegno e la giusta curiosità nessun traguardo è precluso”.

Marco Veneranda fa parte del progetto Nasa impegnato nella missione della ricerca di forme di vita su Marte.

Di seguito il nostro articolo precedente

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.