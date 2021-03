ASCOLI PICENO – “La Quintana di Ascoli Piceno stasera va sul palco del Festival di Sanremo per il gran finale di Sanremo 2021, grazie all’artista di fama internazionale Dardust, nostro concittadino”.

A dare l’annuncio, comunque già noto da diversi giorni, è stata la pagina ufficiale Facebook della Quintana di Ascoli nella mattinata del 6 marzo: “È stato proprio Dario, Faini a fare alla città questo prezioso regalo. Dardust, pianista, compositore, produttore discografico e musicista, porterà in diretta Tv nazionale, per la sua attesissima performance, anche i tamburini della Quintana”.

“È indubbiamente una rara occasione di promozione per la nostra rievocazione e per la città. Il noto artista ascolano non ha mai mancato di mettere a disposizione la sua arte e la sua immagine internazionale a sostegno di questo territorio – fanno sapere dalla Quintana ascolana – Il Magnifico Messere, il Presidente, il Consiglio degli Anziani, i Sestieri e tutto il popolo quintanaro non possono che esprimere a Dardust la propria gratitudine”.

