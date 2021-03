ASCOLI PICENO – “Siate presenza che soccorre” le parole di Papa Francesco rivolte ai volontari e ai donatori di sangue rimbombano nel cuore e cosi, DonatoriNati e Avis, rispondendo all’appello del Centro Nazionale Sangue, ha deciso di scendere in campo l’8 marzo per ribadire il ruolo prezioso e centrale delle donne anche quando si parla di donazioni di sangue.

”La donazione di sangue si tinge di rosa” questo il titolo dell’iniziativa che farà tappa in 8 città italiane: Milano, Trieste, Ascoli Piceno, Roma, Modena, Bari , Lecce e Palermo.

L’associazione DonatoriNati e Avis, in un momento delicato e difficile, legato alla pandemia, intendono aumentare la richiesta di donazioni di sangue con l’aiuto e la sensibilità di persone di rilevanza nazionale delle Istituzioni e valorizzare il ruolo della donna come donatrice di vita e di sangue. In campo le donne in divisa della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco, fedeli al protocollo d’intesa sottoscritto il 21 novembre 2018, unitamente a quelle dell’Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Croce Rossa Italiana e della Università Politecnica delle Marche.

Un momento per ribadire no alla violenza, con la presenza in alcune città come Trieste e Palermo di spazi dedicati all’ascolto di donne vittime di violenza. “Ogni giorno, in Italia tante persone sopravvivono grazie a un gesto così semplice ma così importante. Non esitiamo a donare il sangue, facciamolo per gli altri, tenendo presente che gli altri siamo anche Noi. La donazione di sangue si veste di rosa perché anche in questo campo le donne sono preziose” afferma Claudio Saltari Presidente Nazionale DonatoriNati.

Ad Ascoli Piceno l’iniziativa si svolgerà l’8 marzo alle ore 10 presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale “Mazzoni” diretto da Antonio Canzian e vedrà la presenza del Presidente Regionale DonatoriNati Gerlando Costa unitamente al Presidente Regionale Avis Massimo Lauri, al Questore della Provincia di Ascoli Piceno Alessio Cesareo, il presentatore televisivo Massimo Ossini e a tutti i comandanti delle forze di polizia e dei Vigili del Fuoco.

