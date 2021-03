CHIAVARI – Termina con un pareggio il match tra Entella e Ascoli allo stadio “Comunale” di Chiavari, valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie B. Bianconeri che salgono a quota 23 punti e Entella dall’ex tecnico bianconero Vivarini, che sale a quota 20. Perdono Pescara e Cosenza e i bianconeri possono così tirare un sospiro di sollievo, ora i playout sono a 3 lunghezze.

I numeri del match: tiri totali, 8 di cui 5 in porta per l’Entella e ben 14 di cui 9 in porta per l’Ascoli, sono 2 i corner conquistati dai liguri contro i 7 del Picchio. Equilibrio per palle perse 21 dell’Entella e 20 dai bianconeri.

Un pareggio che serve solo per smuovere la classifica, bianconeri in dieci chiudono un match con un punto che alla fine si rivela buono nonostante i numerosi tentativi di andare a rete, solo la chiara occasione di Bajic nel primo tempo ha rappresentato un vero pericolo. Bene Sabiri schierato sulla trequarti e il centrocampo inedito con Caligara, Buchel che verrà espulso e Eramo.

Entella scaltro che si chiude bene e riparte con Schenetti nella prima frazione, sempre il pericolo numero uno dei liguri, nella ripresa Vivarini inserisce Mancosu e Morosini che impensierisocono la difesa bianconera ma è sempre attento Leali. Nel finale un pò di nervosismo da parte di Dionisi che viene sostituito da Simeri.

Nei match delle 14

Cosenza-Frosinone 1-2 (8′ Crecco, 45′ Novakovich, 86′ Szyminski)

Cremonese-Salernitana 0-1 (14′ Djuric)

Entella-Ascoli 0-0

Pescara-SPAL 0-1 (9′ [rig. ] Valoti)

Pisa-Reggina 0-0

ORE 16:00

Venezia-Brescia

ORE 18:00

Monza-Pordenone

DOMENICA 21 FEBBRAIO

Empoli-Cittadella

Reggiana-Lecce

DOMENICA 21 FEBBRAIO

ChievoVerona-Vicenza

