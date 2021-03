ASCOLI PICENO – Sono 2160 le mascherine ffp2 donate alla Croce Rossa Italiana Comitato Ascoli Piceno grazie al costante impegno di Consav in favore dell’associazione di volontariato cui rinnova la propria vicinanza anche per il 2021.

Dalla prima ondata del virus Consav, consorzio revisioni auto con oltre 40 strutture consorziate, ha sempre creduto nell’operato della Croce Rossa Italiana attraverso i suoi volontari e testimonia questa fiducia comunicando che non smetterà di farlo nemmeno nel 2021.

Grazie al progetto “Solidali e sicuri Consav al fianco della Croce Rossa” è stato possibile acquistare presidi di protezione nella gestione dell’emergenza legata alla diffusione epidemiologica del virus Covid-19 nel territorio piceno.

“Da parte dei volontari ringrazio Consav per continuare a sostenere il servizio attraverso donazioni che si concretizzano con l’integrazione di supporti sanitari di vario genere a seconda delle necessità manifeste – ha dichiarato la Presidente della Cri Ascoli Cristiana Biancucci – operare in sicurezza permette di rispondere in maniera tempestiva ed efficace alle richieste del territorio. Il grazie si estende da parte della Croce Rossa anche alla generosità dei clienti Consav che, attraverso le revisioni, hanno dato un gesto concreto di vicinanza.

Il progetto “Solidali e sicuri Consav al fianco della Croce Rossa” continuerà anche per tutto il periodo di emergenza Covid 2019 e sarà finalizzato all’allestimento interno della nuova ambulanza che la Croce Rossa Ascolana ha in previsione di acquistare.

Attualmente il contributo di 1 euro per ogni revisione effettuata è finalizzato al raggiungimento dell’importo per l’acquisto di un ventilatore polmonare completo di bombola portatile

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.