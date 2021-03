CASTORANO – Il 10 marzo sono partiti i lavori di mitigazione per il dissesto idrogeologico del centro di Castorano. Saranno realizzati dei pali di sostegno alle mura che si trovano sotto la vecchia scuola elementare e verrà costruito un marciapiede. Entrambi gli interventi sono finanziati dalla Regione Marche per un totale di 800 mila euro. I fondi furono intercettati dalla vecchia Amministrazione Ficcadenti e i lavori arriveranno a compimento entro la fine dell’estate.

Inoltre, il Ministero ha dato mandato all’Anas di partire con il settimo stralcio delle opere – da realizzare con i fondi per il terremoto – che riguarda la realizzazione delle strade con priorità 4.

Due delle quali ricadono sul territorio castoranese. Queste sono via dell’Olmo e la Vecchia San Silvestro.

“Due finanziamenti – spiega il Sindaco Graziano Fanesi – intercettati grazie al determinante contributo dell’Ufficio tecnico del Comune. Gli interventi per il ripristino del corpo stradale verranno eseguiti direttamente l’Anas. Ci vorrà del tempo, ma l’aver intercettato contributi per quasi un milione di euro è una grande notizia. Castorano si è infatti aggiudicato 840 mila euro per via Dell’Olmo e 148 mila euro per Vecchia San Silvestro. Sono due strade che negli ultimi hanno avevano evidenziato grosse criticità a causa del terremoto che ne ha aggravato la situazione”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.