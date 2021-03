CASTEL DI LAMA – Orgoglio per il Piceno.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito 28 attestati d’onore di ‘Alfiere della Repubblica’ a giovani che nel 2020 si sono distinti “per l’impegno e le azioni coraggiose e solidali, e rappresentano, attraverso la loro testimonianza, il futuro e la speranza in un anno che rimarrà nella storia per i tragici eventi legati alla pandemia”.

Fra i beneficiari c’è anche Martina Di Vardo, 17 anni, residente a Castel di Lama.

La giovane è stata premiata “per l’impegno e il senso di solidarietà con cui ha preparato spettacoli che avevano come protagonisti bambini in difficoltà e per le qualità e la sensibilità espresse nelle sue poesie”.

