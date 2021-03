STADIO “Del Duca” di Ascoli Piceno ore 14

L’Ascoli affronta il Venezia nel match valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie B

Picchio a quota 23 punti in classifica grazie a 5 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte, con 21 gol fatti e 36 subiti. I veneti di mister Zanetti hanno a quota 45 punti frutto di 12 successi, 9 pareggi e 6 sconfitte, con 35 reti all’attivo e 25 al passivo.

ASCOLI (4-3-3): Leali; Pinna, Brosco, Quaranta, D’Orazio; Saric, Danzi, Sabiri; Parigini, Dionisi, Bidaoui. A disp. Sarr, Corbo, Ghazoini, Cangiano, Mosti, Avlonitis, Eramo, Caligara, Lico, Simeri, Charpentier, Bajic. All. Sottil

VENEZIA (4-3-3): Pomini; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Ricci; Fiordilino, Taugourdeau, Maleh; Aramu, Esposito, Di Mariano. A disp. Maenpaa, Ferrarini, Molinaro, Cremonesi, Forte, Modolo, Felicioli, Rossi, Bjarkason, St Clair, Bocalon, Cenigoj. All. Zanetti

Arbitro Serra della sezione di Torino.

RETI:

AMMONIZIONI: Brosco, Saric, Danzi (A.) Ceccaroni (V.)

NOTE:

CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

45′ termina il primo tempo

42′ sfiora il gol il Venezia con un bel cross rasoterra a centro area di Mazzocchi su cui non arriva ad impattare in tempo Di Mariano

36′ Danzi apre per Parigini sulla destra che supera in velocità il terzino del Venezia, cross rasoterra troppo indietro per Dionisi

35′ corner per il Picchio ci prova Brosco al volo di sinistro respinge Ricci

33′ lancio per Parigini che conquista un’altra punizione sulla trequarti

32′ Leali miracoloso in tuffo su allunga su una conclusione dalla distanza di Ricci, deviando in corner

31′ conclusione di Parigini in area sulla destra pallone che imaptta sulla difesa

28′ Punizione battuta da Tagourdeau, palla sulla barriera

27′ punizione dal limite dell’area per il Venezia, l’arbitro vede un fallo di mano di Saric molto dubbio ammonizione per il bianconero

25′ DIonisi si invola entra in area ,s terza e tiro, conclusione debole para Pomini, poi sul contropiede arriva al tiro Aramu palla sul fondo

23′ Parigini si invola sulla fascia fermato fallosamente da Ceccaroni che viene ammonito

21′ Leali si lascia sfuggire il pallone dalle mani, Danzi devia in corner per evitare l’intervento di Aramu che si era avventato sulla palla

16′ conclusione schiacciata dalla distanza di Maleh, para Leali

12′ punizione per il Venezia dal limite sinistro, ammonito Brosco. Aramu inventa un tiro sotto la traversa, parabola pericolosa che Leali devia, arriva a Di Mariano che serve Mazzocchi, tiro alto sopra la traversa

6′ Pallone filtrante di Mazzocchi per Di Mariano in area, a tu per tu con Leali il suo destro di potenza viene parato in due tempi

5′ Dionisi sfiora il gol di testa impattando un bel cross in area di D’Orazio, palla di pochissimo oltre il palo

4′ Dionisi si spinge in avanti il suo tiro dal limite è deviato in corner

3′ continua ad attaccare il Venezia schiacciando l’Ascoli sulla trequarti

2′ Venezia pericoloso con un corner su cui impatta di testa Aramu pallone di poco a lato

0′- inizia il match

