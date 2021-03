ASCOLI PICENO – Dalla prossima settimana cominceranno i lavori in via Piceno Aprutina Vecchia ad Ascoli per lo svolgimento dei lavori di demolizione dell’edificio della vecchia scuola.

Pertanto, con l’Ordinanza Dirigenziale 143 del 15 marzo, l’Amministrazione Comunale ascolana dispone di istituire dal 24 marzo al 7 aprile in Via Piceno Aprutina Vecchia, salvo termine anticipato delle opere:

per il tratto compreso dall’intersezione con la S.S. Piceno Aprutina 81 e fino all’intersezione con la Via dei Meli, il senso unico di marcia con direzione nord-sud;

l’ interdizione del transito pedonale sul marciapiede per il tratto interessato alle opere e compreso tra il civico 144 e fino all’area d’intersezione con la Via dei Meli, con contestuale deviazione dello stesso sul lato opposto(ovest) da effettuare all’altezza degli attraversamenti pedonali da realizzare a monte e a valle della zona di cantiere a cura e spese della ditta richiedente;

per il tratto interessato alle opere e compreso tra il civico 144 e fino all’area d’intersezione con la Via dei Meli, con contestuale deviazione dello stesso sul lato opposto(ovest) da effettuare all’altezza degli attraversamenti pedonali da realizzare a monte e a valle della zona di cantiere a cura e spese della ditta richiedente; la realizzazione di un corridoio pedonale protetto di ampiezza di almeno 1 metro e 20 sul lato ovest della via per lo spazio compreso tra gli attraversamenti pedonali predetti salvaguardando l’accesso al civico n.137;

di ampiezza di almeno 1 metro e 20 sul lato ovest della via per lo spazio compreso tra gli attraversamenti pedonali predetti salvaguardando l’accesso al civico n.137; il divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati con orario 0-24.

