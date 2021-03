Sono 24 i bianconeri convocati da Mister Sottil per la sfida di domani sera con la Cremonese: rientrano Brosco dalla squalifica e Pucino dall’infortunio, ancora out Stoian, mentre Eramo sconterà la giornata di stop inflittagli dal Giudice Sportivo.

ASCOLI PICENO -Dopo la bella ed emozionate vittoria a Pescara, i bianconeri scendereanno in campo per la terza volta in sei giorni contro la Cremonese nella partita valida per la 30° giornata del campionato di Serie BKT, in programma domani alle ore 21 al “Cino e Lillo Del Duca”.

Ad arbitrare il match sarà Davide Ghersini della sezione di Genova. Gli Assistenti sono Filippo Bercigli di Firenze e Marco Scatragli di Arezzo. Quarto Ufficiale Antonio Rapuano di Rimini.

Mister Sottil, al termine della seduta di rifinitura, ha presentato la sfida di domani fra Ascoli e Cremonese. Il tecnico è tornato anche a parlare della prestazione contro il Pescara: “Era importante dare continuità, i ragazzi hanno giocato un’ottima gara, di grande coraggio, di bel gioco, di serenità mentale ma con una sana spregiudicatezza, che ci mancava un po’ per azzardare qualche giocata in più. Gli attaccanti sono andati tutti a segno con bei gol, costruiti bene, ora l’imperativo è continuità.

Affrontiamo la Cremonese quasi al completo, rientrano Brosco e Pucino, mentre Eramo sarà fuori per squalifica, ha preso a Pescara un’ammonizione anche intelligente, è un ragazzo che sta facendo benissimo e rientrerà dopo la sosta. La Cremonese è un’ottima squadra, ha giocatori di qualità, mostra un buon calcio, noi dobbiamo dare continuità a un determinato tipo di prestazione, quella messa in campo a Pescara che è stata diversa dalle altre partite”.

PORTIERI: Leali, Sarr, Venditti

DIFENSORI: Avlonitis, Brosco, Corbo, D’Orazio, Kragl, Pinna, Pucino, Quaranta

CENTROCAMPISTI: Buchel, Caligara, Danzi, Mosti, Sabiri, Saric

ATTACCANTI: Bajic, Bidaoui, Cangiano, Charpentier, Dionisi, Parigini, Simeri

Squalificati: Eramo Diffidati: Dionisi Indisponibili: Stoian

Il tecnico della Cremonese, Fabio Pecchia ha convocato 23 calciatori. Indisponibili i difensori Luca Coccolo e Michele Fornasier, il portiere Enrico Alfonso, il centrocampista Marco Pinato e l’attaccante Luca Strizzolo.

PORTIERI – Carnesecchi (28), Volpe (22), Zaccagno (27)

DIFENSORI – Bianchetti (15), Crescenzi (23), Fiordaliso (2), Ravanelli (25), Terranova (20), Valeri (3), Zortea (21)

CENTROCAMPISTI – Bartolomei (16), Buonaiuto (10), Castagnetti (19), Deli (8), Gaetano (70), Gustafson (6), Nardi (30), Valzania (14)

ATTACCANTI – Bàez (32), Celar (99), Ceravolo (11), Ciofani (9), Colombo (7).

