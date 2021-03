Di lei ricordiamo la mancata risposta ad una nostra mail per chiederle una intervista, poco più di un anno fa, al momento del suo abbandono del Movimento Cinque Stelle

ASCOLI PICENO – Eletta deputata con il M5S nel 2018, ignota alle cronache prima di allora, ma gli alti meriti l’hanno portata sugli scranni più alti delle istituzioni, molto vicina all’ex consigliere comunale ascolano Giacomo Manni, l’onorevole Rachele Silvestri ha in questi tre anni riflettuto ed ha così capito che potrà aiutare l’Italia e il suo Piceno con la maglia di Fratelli d’Italia, lo stesso partito dell’ex sindaco ascolano Guido Castelli del quale Manni è stato un apparente oppositore.

Di lei ricordiamo la mancata risposta ad una nostra mail per chiederle una intervista, poco più di un anno fa, al momento del suo abbandono del Movimento Cinque Stelle. In questo molto simile al consigliere regionale sambenedettese Andrea Assenti, con cui battezza il suo esordio ufficiale in Fratelli d’Italia senza sentirsi a disagio. E ci mancherebbe.

