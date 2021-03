La gara è da aggiudicare in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

ASCOLI PICENO – L’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno informa che è stata indetta una gara a procedura telematica aperta, su piattaforma https://www.acquistinretepa.it e https://www.comune.ap.it/domiciliaredisabili2021, per l’affidamento di un Accordo Quadro avente a oggetto il servizio di assistenza domiciliare a favore di persone disabili residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 22.

La gara è da aggiudicare in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

“Continua la collaborazione della nostra Amministrazione Comunale con gli altri Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 22 – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – Su tematiche cruciali come quella dell’assistenza domiciliare in favore di persone con disabilità, è fondamentale collaborare e fare rete: solo così si può davvero operare per garantire sostegno e supporto alla fascia più fragile della popolazione”.

Tutte le informazioni sono disponibili al link https://www.comune.ap.it/domiciliaredisabili2021

