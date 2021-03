Il webinar gratuito si terrà il 24 marzo dalle 10 e 30 e rientra nel ciclo di Webinar “Digital Export, strategie e casi di successo” realizzati dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio delle Marche.

Sarà un’occasione per scoprire come le imprese del settore stanno reagendo alla sfida del COVID sfruttando il digitale per non perdere terreno sui mercati internazionali attraverso marketplace, e-commerce, fiere virtuali, retail 4.0 e altre soluzioni digitali.

Grazie ad esperti e testimonianze di best practices aziendali a livello regionale e nazionale si discuterà di strategie e strumenti da adottare per cogliere al meglio le opportunità offerte dall’internazionalizzazione digitale, anche alla luce delle iniziative contenute nel piano straordinario di promozione del Made in Italy, che saranno illustrate dall’Agenzia ICE.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con: Università Politecnica delle Marche, l’Agenzia ICE, la Rete Enterprise Europe Network, Centro PatLib, LINFA Azienda Speciale per l’agroalimentare della Camera di Commercio delle Marche. LINK ISCRIZIONI

Programma:

Saluti:

G. Sabatini, Presidente Camera di Commercio delle Marche

S. Mariani, Presidente Linfa – Azienda Speciale per il settore agroalimentare

Interventi: