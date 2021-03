ARQUATA DEL TRONTO – La Ciip in una nota diffusa il 23 marzo dichiara: “Si informa la gentile utenza che nella giornata di oggi, mercoledì 23 marzo le utenze allacciate in diretta sull’acquedotto del Pescara subiranno un’interruzione del flusso idrico per manutenzione straordinaria urgente”.

Il flusso idrico sarà interrotto dalle 23 all’una di notte.

Le zone interessate saranno dal Comune Castignano al Comune di Pescara e Sibillini con diramazione fino al Comune di Fermo, nello specifico: utenze alte Capradosso e Ripaberarda, Contrada a Colle e contrada Icone Rotella, San Savino, Contrada Messieri, Trivio, Magnolia, Iesce, Tirabasso e Carmine di Ripatransone, Cossignano centro e contrada Fiorano, Rovecciano, Colle Appeso e Colle Taffone – contrada Tesino Offida, contrada Montecalvo, Case Fioravanti e Case Angelini Castignano, via Moncalieri e Contrada Monte Cretaccio San Benedetto, zone rurali Santa Vittoria in Mantenano, Monterubbiano, Lapedona, Contrada Camera di Monterubbiano e Fermo, via Mazzini Fermo.

“Ci scusiamo per i possibili disservizi creati e vi invitiamo a segnalare eventuali problematiche” concludono dal Ciip.

