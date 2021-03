ANCONA – La Regione Marche ha concluso l’istruttoria del bando per l’acquisto e l’installazione degli impianti di ventilazione meccanica nelle aule scolastiche.

“Questa mattina – riferisce l’assessore all’Edilizia scolastica Francesco Baldelli – abbiamo firmato il decreto che, oltre a riportare la graduatoria finale delle domande pervenute, sblocca anche le risorse finora destinate dalla Regione a questo intervento, pari a 2 milioni di euro. Nelle prossime settimane saranno assegnati i contributi alle Province e ai Comuni beneficiari, i quali, con le risorse ricevute, provvederanno autonomamente all’acquisto e all’installazione di idonei impianti di ventilazione meccanica nelle aule scolastiche”.

Sono 49 le scuole regionali che, grazie a questo intervento, potranno consentire le lezioni in presenza in sicurezza dei propri studenti. Queste scuole sono dislocate in 30 diversi comuni, garantendo un’equa distribuzione territoriale.

Nella provincia di Ascoli Piceno sono state accolte le domande dei Comuni di Cossignano, Force, Montefiore dell’Aso, Spinetoli, Grottammare, alle quali si aggiunge quella della Provincia.

Nello specifico, il Comune di Cossignano percepirà 36mila euro per posizionare impianti di ventilazione meccanica in 9 aule della primaria. Il Comune di Force riceverà 48mila euro per 12 aule della primaria. Il Comune di Montefiore dell’Aso percepirà 24mila euro per 5 aule della primaria e 1 aula della secondaria di 1° grado. Il Comune di Spinetoli riceverà 28mila euro per 5 aule della primaria e 2 aule della scuola dell’infanzia ‘San Pio X’. Il Comune di Grottammare otterrà 80mila euro per 20 aule della scuola dell’infanzia (zona Ascolani). Infine, la Provincia ha ottenuto 92mila euro per installare impianti di ventilazione meccanica in 12 aule dell’Istituto d’Arte e in 11 aule dell’Ipsaar ‘Ulpiani’.

“Quindi – conclude l’assessore Baldelli – sono 9 gli Istituti della provincia di Ascoli Piceno che, per questa prima fase pilota del progetto, potranno installare impianti di ventilazione meccanica grazie a questo intervento che la Regione Marche, prima in Italia, ha fortemente voluto, pur non rientrando nelle sue strette competenze. Circa 1000 studenti, distribuiti su 77 aule, e i loro operatori scolastici, potranno svolgere le lezioni in presenza in sicurezza. Infatti, gli impianti di ventilazione meccanica, come efficacemente indicato in numerose pubblicazioni scientifiche sono in grado di ridurre quasi totalmente le particelle infette nell’aria e di garantire la salubrità degli ambienti. Pertanto, la loro installazione è utile nell’immediato quale efficace strumento di contrasto al Covid-19, ma lo sarà in futuro anche contro il diffondersi dei virus influenzali. Sappiamo che questo primo finanziamento non è sufficiente a coprire tutte le richieste pervenute in Regione dai Comuni e dalle Province interessate. Il bando ha infatti avuto un successo enorme, il che dimostra che l’amministrazione regionale ha colto un’esigenza reale dei territori e ha dato risposta in maniera concreta e veloce, laddove chi aveva la competenza a livello nazionale per dare risposte non ne ha date. Ad ogni modo, si tratta solo di un primo finanziamento”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.