OFFIDA – Prende forma il progetto di restauro della Chiesa di Sant’Agostino.

Dopo il parere positivo della Sovraintendenza alle Belle Arti delle Marche, la Giunta comunale di Offida ha approvato il progetto esecutivo per i lavori inerenti: 8×1000 Irpef – 2017 pratica 130/2017 – Dpr 76/1998 – Dpcm 26 febbraio 2019 – Intervento straordinario per il restauro e risanamento conservativo della chiesa ex convento Sant’Agostino con annessa cappella del Miracolo Eucaristico.

Un progetto complessivo di due milioni e settecentomila euro di cui 1.947.693,88 euro per lavori.

Si avviano ora le procedure di gara per l’affidamento dei lavori con l’obbiettivo di apertura del cantiere entro l’estate.

