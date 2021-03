ANCONA – Un post del dottor Claudio Maria Maffei, ed direttore dell’Inrca di Ancona, in merito agli sviluppi dell’epidemia da Covid-19 nelle Marche. Il post è del 23 marzo.

I dati sono chiari nella loro crudezza. Le Marche hanno la massima saturazione tra tutte le Regioni sia dei posti letto che di area intensiva (61%) che di area medica (65%), ha 151 pazienti in Pronto Soccorso ed è tra i primi posti sia come frequenza di nuovi casi, che come frequenza di ricoveri in terapia intensiva e di mortalità.

Tutti posizioni “in classifica” che peggiorano di molto la situazione di prima di Natale. I dati numerici non sono in grado di descrivere la situazione. Forse è più chiaro dire che ci sono pazienti che non si riesce a ricoverare e ci sono pazienti che non si possono trasferire in terapia intensiva.