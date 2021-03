La situazione dopo 30 giornate. L’Ascoli tornerà in campo per la 31esima giornata, il 2 aprile contro il Cosenza costretta a fare tre punti

ASCOLI PICENO – Sono otto le partite che attendono i bianconeri prima della fine della stagione regolamentare della Serie B. Dopo la sosta nazionali l’Ascoli tornerà in campo per la 31esima giornata, il 2 aprile contro il Cosenza d’ora in poi non si potrà sbagliare più.

Nel pomeriggio di ieri allenamento al Picchio Village: riscaldamento tecnico, circuiti di reattività e partitelle a campo ridotto il programma svolto. Oggi sono in programma due sedute di lavoro, alle 10e30 e alle 15 al Picchio Village.

Andiamo a vedere il calendario dei bianconeri per la volata salvezza, a disposizione potenzialmente con otto vittorie ci sono 24 punti, l’Ascoli è chiamata a fare punti subito con le dirette concorrenti, Cosenza e Vicenza, poi incontrerà le big del campionato, Monza, Spal ed Empoli, per poi concludere contro Reggina, Cittadella e Chievo:

31° giornata venerdì 2 aprile 2020, ore 15: Cosenza-Ascoli

32° giornata lunedì 5 aprile 2020, ore 15 Ascoli- L.R. Vicenza

33° giornata sabato 10 Aprile, ore 15: Ascoli -Monza

34° giornata sabato 17 aprile, ore 15: Spal-Ascoli

35° giornata martedì 20 aprile, ore 15: Ascoli- Empoli

36° giornata sabato 24 aprile: Reggina-Ascoli

37° giornata Sabato 1 maggio: Ascoli – Cittadella

38° giornata venerdì 7 maggio: Chievo -Ascoli

Il miglior marcatore dell’Ascoli è Bajic con un bottino di 8 reti, seguito da Sabiri a 5 e Federico Dionisi, che non ci sarà a Cosenza perchè squalificato, a 4.

LA CLASSIFICA

1 EMPOLI 59 2 LECCE 52 3 SALERNITANA 51 4 MONZA 50 5 VENEZIA 49 6 CITTADELLA 45 7 SPAL 45 8 CHIEVOVERONA 44 9 PISA 40 10 BRESCIA 39 11 LR VICENZA 38 12 FROSINONE 38 13 REGGINA 37 14 CREMONESE 36 15 PORDENONE 34 16 COSENZA 29 17 REGGIANA 29 18 ASCOLI 28 19 PESCARA 23 20 VIRTUS ENTELLA 21

