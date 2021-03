ASCOLI PICENO – Con la deliberazione 272 dello scorso 8 marzo l’Amministrazione comunale ha provveduto a indicare i criteri per accedere al contributo regionale da parte delle famiglie con persone affette da disturbi dello spettro autistico per le spese sostenute per gli operatori specializzati che effettuano interventi educativi/riabilitativi basati sui metodi riconosciuti dall’Istituto Superiore della Sanità, secondo quanto indicato all’articolo 11 della Legge Regionale 9 ottobre 2014, numero 25 “Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico”.

Entro il 10 maggio le famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico, in possesso dei requisiti di cui alla Delibera di Giunta Regionale 272/2021, presentano al Comune di residenza la domanda di contributo, utilizzando il modello di cui all’Allegato “B” del presente atto, corredata da:

certificazione della diagnosi di autismo effettuata da uno dei soggetti di cui all’articolo 5 comma 4, lettere b), c), d) ed e) e comma 5, lettere b), c), d) ed e) della Legge Regionale 25/2014;

progetto educativo/riabilitativo predisposto da uno dei soggetti di cui all’articolo 5 comma 4, lettere b), d) ed e) e comma 5, lettere b), d) ed e) della Legge Regionale 25/2014 da cui si desume la prescrizione degli interventi;

dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le spese sostenute nel periodo 1 aprile 2020/31 marzo 2021 per gli operatori specializzati che hanno effettuato interventi educativi/riabilitativi basati sui metodi riconosciuti dall’Istituto Superiore della Sanità, utilizzando il modello di cui all’allegato “C” del presente atto. Le spese devono essere state sostenute ovvero pagate e quietanzate nel suddetto periodo nonché suffragate da documentazione fiscalmente valida e intestate al beneficiario o ad un familiare.

Entro il 20 maggio i Comuni trasmettono agli Ambiti Territoriali Sociali le domande pervenute con relativa documentazione.

Gli Ambiti Territoriali Sociali a loro volta provvederanno ad inviare entro il 31 maggio le istanze alla Regione Marche – Servizio Politiche Sociali e Sport tramite Pec all’indirizzo: regione.marche.politichesociali@emarche.it con apposita nota in cui dovrà essere specificatamente indicato l’elenco dei richiedenti.

Per scaricare avviso e allegati clicca https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19049

