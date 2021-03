Gli operatori non potranno in nessun modo aiutare gli utenti, i quali dovranno autonomamente effettuare gli scarichi

ASCOLI PICENO – L’Ecocentro in via Monini ad Ascoli riaprirà dal 29 marzo con i consueti orari.

Un operatore sosterà in prossimità del cancello per garantire l’accesso ordinato ed invitando gli utenti a rimanere in auto.

Gli operatori incaricati dal Gestore regolamenteranno gli accessi, attuando le dovute e necessarie precauzioni affinché sia garantito il mantenimento, in tutte le attività e le loro fasi, del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

Per evitare contatti, gli operatori non potranno in nessun modo aiutare gli utenti, i quali dovranno autonomamente effettuare gli scarichi; gli utenti dovranno rispettare le norme previste dai Dpcm vigenti ed utilizzare guanti e mascherine.

