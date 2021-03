ASCOLI PICENO – “Non chiedete cosa può fare il vostro Paese per voi, chiedete cosa potete fare voi per il vostro Paese. Con questa citazione di John F. Kennedy mi rivolgo ai pochissimi genitori di studenti ascolani che, spinti da vecchi politicanti, piuttosto che collaborare insieme all’Amministrazione Comunale per cercare di risolvere le problematiche esistenti negli istituti scolastici cittadini, si preoccupano piuttosto di strumentalizzare politicamente ogni azione che viene portata avanti”.

Si apre così la nota stampa, giunta in redazione il 26 marzo, dal sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti: “Come ho più volte spiegato, e come tengo a ribadire ancora una volta, insieme all’assessore all’istruzione Monica Acciarri abbiamo da tempo avviato un percorso partecipato e di ascolto con i dirigenti degli istituti scolastici e con i rappresentanti dei genitori, per illustrare e spiegare a ciascuno di loro il cronoprogramma degli iter che sarebbero stati seguiti in merito all’adeguamento sismico e alla ricostruzione delle nostre scuole”.

“Nel mese di aprile, uscirà apposito avviso con il quale si chiederà, a soggetti pubblici e privati, di individuare e mettere a disposizione spazi e ambienti per la sistemazione provvisoria degli studenti, a partire dal settembre 2022 – afferma Fioravanti – Sarà nostra premura dare priorità a quelle strutture che siano il più vicino possibile alle attuali sedi scolastiche, per mantenere e rispettare l’esigenza di territorialità di studenti e genitori. Per questa ragione, rivolgo un accorato appello a chi si preoccupa solo di strumentalizzare la situazione: dare adito a voci inesatte o notizie infondate non serve davvero a nessuno”.

Il primo cittadino ascolano conclude: “Auspico, al contrario, che ci sia massima apertura e collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con le tante persone che si stanno impegnando per trovare una soluzione: tutti i genitori, attraverso i loro rappresentanti o i loro dirigenti, possono proporre idee ed esprimere il loro parere. Noi siamo pronti ad ascoltare qualsiasi proposta costruttiva”.

