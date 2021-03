MONTALTO DELLE MARCHE – Nuovo centro di vaccinazione a Montalto. Ad annunciarlo il sindaco Daniel Matricardi in una nota diffusa il 31 marzo.

“Dopo aver manifestato la disponibilità ad ospitare e supportare un centro vaccinale nel nostro comune, insieme al Direttore dell’Area Vasta 5 Cesare Milani – che ringrazio – abbiamo individuato i locali del nostro distretto sanitario, in parte liberi, come luogo dove eseguire le vaccinazioni” spiega il primo cittadino.

“Metteremo inoltre a disposizione dell’area vasta le risorse della nostra Asp, “Vivere Insieme”, per gestire al meglio e in maniera più rapida possibile le procedure di vaccinazione in collaborazione con i medici di famiglia del nostro comune e dei comuni limitrofi – continua Matricardi – Insieme al Direttore dell’asp, Fabio Pagnotta, stiamo lavorando da tempo per erogare importanti servizi per tutta la nostra comunità con progetti che presenteremo a breve. Al momento siamo soddisfatti di poter essere d’aiuto e di supporto con un’operazione così importante, in una fase cruciale della pandemia”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.