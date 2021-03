Al via un corso di formazione per istruttori sportivi per l’ottenimento della qualifica di primo livello e un corso di aggiornamento per chi già possiede la qualifica CSIPO e BI005.

ASCOLI PICENO – Inizia un mese intenso per il Comitato Provinciale del Centro Sportivo Italiano di Ascoli Piceno, al via un corso di formazione per istruttori sportivi per l’ottenimento della qualifica di primo livello e un corso di aggiornamento per chi già possiede la qualifica CSIPO e BI005. Sia il corso di formazione che l’aggiornamento vedono coinvolti educatori ed istruttori che questa estate saranno impegnati nei Centri Estivi e Campus Sportivi promossi e organizzati dalle Società Sportive e Parrocchie affiliate al CSI.

Sia il corso che l’aggiornamento vedono il coinvolgimento di più figure formative: il docente Nazionale professore Giuseppe Cairoli della Scuola Nazionale Educatori Sportivi del Centro Sportivo Italiano, insegnante di Educazione Fisica e Coordinatore Centri Estivi, il formatore Nazionale CSI Tondelli Giuseppe, Istruttore F.I.G.C. e Istruttore Area motoria scuola infanzia e primaria.

Nel corso per l’ottenimento della qualifica è inserita la possibilità di ricevere un ulteriore attestato specifico “Covid-19” per la sicurezza sul lavoro grazie alla presenza della sessione guidata dal Presidente Regionale CSI MARCHE Giacomo Mattioli, formatore per la sicurezza di SEA GRUPPO Srl, agenzia formativa accreditata presso la Regione Marche.

Le parole del Presidente Provinciale del CSI Antonio Benigni: “Siamo consapevoli che la condivisione e il confronto in aula come sul campo, tra formatori e discenti sia elemento fondamentale di crescita e ci auguriamo di poterci ritrovare insieme il più presto possibile per confrontarci gli uni con gli altri. Nonostante lo “stop” delle attività sportive, la formazione continua anche On line per alimentare quella “sete” di conoscenza necessaria per costruire un futuro solido allo sport di base e al tempo stesso garantire la giusta preparazione per svolgere al meglio il servizio in questo tempo di “covid”.”

Maggiori informazioni sulle date dei corsi e sulle modalità di iscrizioni sono reperibili sul sito del CSI www.csiap.it o sulle pagine Facebook e Instagram di Comitato Provinciale CSI Ascoli Piceno.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.