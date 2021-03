ANCONA – La Regione ha potenziato tutti i canali di comunicazione con la popolazione per supportare il Piano vaccini regionale.

All’apertura della nuova pagina web sul sito istituzionale (www.regione.marche.it/vaccinicovid), dedicata ai vaccini e alle prenotazioni, si aggiunge quindi il rafforzamento del Numero Verde 800936677 sull’emergenza Covid-19 che i cittadini possono contattare per essere informati: le postazioni attive sono già state raddoppiate (da 7 a 14) e saranno ulteriormente incrementate. Da domani, giovedì 1° aprile, saranno ben 20 con orario 8-20.

È stato inoltre attivato un Call Center dedicato alle comunicazioni veloci, in grado di effettuare fino a 3000 telefonate giornaliere che gli operatori utilizzeranno ad esempio per informare sulle nuove date di vaccinazione o su eventuali imprevisti e per fornire proattivamente e in tempi rapidissimi le diverse tipologie di informazioni personalizzate.

È bene sottolineare che il numero verde regionale per le informazioni Covid (800.936677) è diverso dal numero verde per effettuare le prenotazioni per le vaccinazioni (800.009966).

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.