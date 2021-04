Per la trasferta di Cosenza sono out Dionisi, squalificato, e Stoian, infortunato e Lico in Nazionale. Prima convocazione per Cacciatore.

ASCOLI PICENO- La delicata sfida tra Cosenza e Ascoli, valida per la 31^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma venerdì 2 aprile, alle ore 15 al San Vito – Marulla di Cosenza è affidata a Paolo Valeri della sezione di Roma 1 . Gli Assistenti sono Michele Lombardi di Brescia e Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo. Quarto Ufficiale Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido.

Sono 24 i bianconeri convocati da Mister Sottil per la trasferta di Cosenza: out Dionisi, squalificato, e Stoian, infortunato. Prima convocazione per il difensore Cacciatore. Lico è indisponibile in quanto in Nazionale.

PORTIERI: Leali, Sarr DIFENSORI: Avlonitis, Brosco, Cacciatore, Corbo, D’Orazio, Kragl, Pinna, Pucino, Quaranta CENTROCAMPISTI: Buchel, Caligara, Danzi, Eramo, Mosti, Sabiri, Saric ATTACCANTI: Bajic, Bidaoui, Cangiano, Charpentier, Parigini, Simeri

I numeri. I bianconeri costretti a vincere sono attualmente terz’ulimi in classifica con 28 punti, frutto di 6 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte. Con un bottino di soli 25 gol segnati e 39 subiti, con risultati utilli da quattro giornate, la squadra di mister Sottil non può sbagliare contro una diretta concorrente alla salvezza.

Sono sei gli ex della gara: Matteo Legittimo che ha indossato la maglia bianconera nella stagione 2012/2013 con 7 presenze e 0 gol, Gianmarco Ingrosso ad Ascoli da agosto 2018 a gennaio 2019 per lui zer0 presenze, Davide Petrucci, centrocampista bianconero nella stagione 2019/2020 con 31 presenze e 0 gol, Alberto Gerbo ad Ascoli da luglio 2019 a gennaio 2020 e da agosto 2020 a gennaio 2021 con 30 presenze e 1 gol. Marcello Trotta, attaccante bianconero da gennaio ad agosto 2020 con 17 presenze e 6 gol ha contribuito alla salvezza nella scorsa stagione. Nelle file bianconere unico ex è il terzino D’Orazio, a Cosenza da gennaio 2017 a settembre 2020, 116 presenze e 7 gol

