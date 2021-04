ARQUATA DEL TRONTO – Importante incontro martedì 6 aprile alle 17 per la ricostruzione di Pescara del Tronto, primo appuntamento della serie di ‘assemblee telematiche’ che a breve coinvolgeranno tutte le zone perimetrate.

All’evento, organizzato nell’ambito della campagna di ascolto attivo della popolazione prevista per la redazione dei Piani Urbanistici Attuativi, sono invitati a partecipare, con la possibilità di intervenire, tutti coloro interessati in modo diretto dalla ricostruzione della frazione: residenti, proprietari degli immobili, associazioni e chiunque sia coinvolto in prima persona. La piattaforma web che sarà utilizzata è “Go To Meeting” (link completo in coda all’articolo). Contemporaneamente l’incontro sarà trasmesso in diretta anche sulla pagina Facebook del Comune, a beneficio di tutti, per la sola visione e senza possibilità di intervenire.

“Tengo molto a precisare – sottolinea il sindaco Michele Franchi – che martedì non sarà presa alcuna decisione e non sarà fatta, o esclusa, alcuna scelta. L’importanza dell’evento è legata al fatto che faremo sapere ai diretti interessati le modalità attraverso cui potranno, in vista del secondo appuntamento, formulare le proprie proposte. E’ un incontro interlocutorio e propedeutico: la fase operativa prenderà il via solo successivamente, quando, dopo un tempo congruo, i singoli cittadini e le associazioni renderanno nota la propria posizione”.

A breve il Comune renderà pubblico anche il calendario di incontri, previsto nelle prossime settimane, in cui verranno presentati gli scenari di ricostruzione anche delle altre zone perimetrate: Arquata ‘capoluogo’, frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Tufo e Capodacqua.

Questo il link per partecipare attivamente all’incontro di martedì pomeriggio, riservato in particolar modo ai cittadini e le associazioni direttamente interessati dalla ricostruzione di Pescara del Tronto:

https://www.gotomeet.me/tecnico486/pua_scenari_pescara

La diretta streaming Facebook potrà essere seguita sulla pagina ufficiale del Comune:

https://www.facebook.com/ComunediArquatadelTronto/

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.