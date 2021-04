ASCOLI PICENO- Sono 27 i bianconeri in ritiro da ieri sera: ai 24 convocati per il match col Cosenza, si sono aggiunti Dionisi, Stoian e Venditti.

PORTIERI: Leali, Sarr, Venditti

DIFENSORI: Avlonitis, Brosco, Cacciatore, Corbo, D’Orazio, Kragl, Pinna, Pucino, Quaranta

CENTROCAMPISTI: Buchel, Caligara, Danzi, Eramo, Mosti, Sabiri, Saric

ATTACCANTI: Bajic, Bidaoui, Cangiano, Charpentier, Dionisi, Parigini, Simeri, Stoian

I bianconeri sono in ritiro in vista della sfida di Pasquetta contro il Vicenza alle 15 al Del Duca. Il Cosenza battendo l’Ascoli sale a quota 32 mentre la Reggiana dopo il pareggio a Frosinone sale a 30 punti. Bianconeri a quota 28 sono in piena zona retrocessione con il Pescara che si avvicina a 26 dopo la vittoria di ieri contro il Pisa per 3 reti a 1.

