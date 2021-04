ASCOLI PICENO – Arriva nella mattinata del 3 aprile un annuncio del sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, sulla volontà dell’amministrazione comunale di rinnovare il centro della città, attraverso un progetto che coinvolge anche la cittadinanza.

“Oggi voglio annunciarvi che è volontà della nostra Amministrazione rinnovare la pavimentazione di Piazza Arringo – scrive il primo cittadino – Stiamo lavorando insieme all’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli tutta la giunta e i consiglieri comunali per avviare i lavori nel breve tempo”.

“Prima di agire operativamente però, vogliamo coinvolgere tutta la cittadinanza in un progetto di partecipazione e condivisione: per questo chiunque può mandarci entro venerdì 9 aprile un’idea o una proposta all’indirizzo email official.comuneap@gmail.com – informa il Sindaco – Tutti i progetti che perverranno saranno valutati da tecnici e personale competente, affinché si possa scegliere la soluzione migliore per rinnovare la pavimentazione della nostra stupenda piazza”.

“Ringrazio fin da ora quanti vorranno dare il proprio contributo – conclude Fioravanti – Un ringraziamento grande va alla Regione Marche che con grande rapidità ci ha consentito la rimodulazione dei fondi Iti per il progetto di restyling di Piazza Arringo”.

