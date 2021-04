Ascoli–Vicenza, match valido per la 32^ giornata di Serie B, lunedì 5 aprile ore 15 stadio “Del Duca”.

Formazioni:

ASCOLI (4-3-2-1): Leali; Pucino, Brosco, Avlonitis, Kragl; Eramo, Buchel (77′ Danzi), Caligara (46′ Saric); Sabiri, Bidaoui (77′ Parigini); Dionisi. A disposizione: Sarr, Cacciatore, Pinna, D’Orazio, Quaranta, Mosti, Cangiano, Simeri, Bajic. All.: Sottil

VICENZA (4-3-1-2): Grandi; Cappelletti, Valentini, Padella, Beruatto (72′ Barlocco); Pontisso, Agazzi, Cinelli (62′ Mancini); Giacomelli (72′ Da Riva); Jallow (72′ Gori), Longo (50′ Nalini). A disposizione: Perina, Bruscagin, Pasini, Ierardi, Rigon, Dalmonte, Zonta. All.: Di Carlo

Arbitro: Massimi (Termoli). Assistenti: Costanzo (Orvieto) e Liberti (Pisa). IV Ufficiale: Marini (Roma 1).

RETI: 60′ Dionisi, 82′ Sabiri, 95′ Gori

AMMONIZIONI: 11′ Caligara, 37′ Jallow, 40′ Buchel, 85′ Parigini, 86′ Valentini, 90′ Pucino, 90′ Pontisso

ESPULSIONI:

NOTE: recupero: 2′ p.t., 5′ s.t.

CRONACA DEL MATCH

90′ +5′ Triplice fischio dell’arbitro, l’Ascoli batte il Vicenza per 2-1

90′ + 5′ Gol del Vicenza, Gori accorcia il risultato da pochi passi a tempo ormai scaduto

90′ Saranno 5 i minuti di recupero

88′ Palla insidiosa in area ascolana, Brosco devia in angolo in scivolata dopo un rimpallo velenoso

86′ Giallo anche per Valentini per un fallo su Sabiri

85′ Ammonito Parigini per un fallo a metà campo

82′ Goooooooool dell’Ascoli!!!!!!! Sabiri di testa batte Grandi sul cross da calcio d’angolo di Kragl

81′ L’Ascoli prova a ripartire in contropiede con Parigini ma Pontisso lo ferma deviando in fallo laterale

77′ Doppio cambio per l’Ascoli: escono Bidaoui e Buchel ed entrano Danzi e Parigini

74′ Lungo lancio di Agazzi dalla trequarti, Leali blocca il pallone

70′ Bidaoui si libera sulla sinistra ma viene chiuso in corner

66′ Brosco di testa va vicino al raddoppio sugli sviluppi di un corner, la sua incornata sfiora l’incrocio ma finisce fuori

65′ Jallow si invola sulla sinistra. entra in area e va al tiro, la conclusione sporcata da Pucino è facile preda di Leali

64′ Cross morbido di Giacomelli dalla sinistra, Leali blocca in uscita alta

62′ Altro cambio per il Vicenza: Mancini per Cinelli

60′ Gooooooooool dell’Ascoli!!!!!!!!!! Dionisi!!!! L’attaccante bianconero riceve palla da Sabiri in area vicentina, in un primo momento controlla male la sfera ma recupera il possesso e calcia un tiro potente che non dà scampo a Grandi

59′ Traversone da calcio piazzato dalla trequarti di Sabiri, Padella allontana di testa

55′ Sul corner Cappelletti anticipa tutti di testa ma manda alto

54′ Jallow crossa dalla sinistra, Brosco devia in calcio d’angolo

52′ Pucino ci prova dal limite, palla a lato

50′ Primo cambio per il Vicenza: Longo lascia il posto a Nalini

48′ Bidaoui si incunea in area avversaria, la sua conclusione è però murata dalla difesa veneta

46′ Inizia la seconda frazione di gioco con un cambio per l’Ascoli: Saric per Caligara

SECONDO TEMPO

45’+2′ Il primo tempo termina sullo 0-0

45′ Concessi 2 minuti di recupero

44′ Jallow va al tiro da dentro l’area bianconera, Leali blocca

42′ Lancio lungo di Valentini per Longo, Avlonitis lo anticipa di testa

39′ Jallow stoppa un pallone con un braccio, l’arbitra fischia il fallo ma non estrae il secondo giallo

37′ Jallow impedisce la battuta di un calcio di punizione per l’Ascoli a centrocampo e viene ammonito

34′ Giacomelli sciabola in area ascolana per Jallow, il tiro al volo dell’attaccante del Vicenza finisce di poco a lato

31′ Cross di Sabiri dalla sinistra, Berautto anticipa Dionisi in area veneta

29′ Dionisi finisce a terra a metà campo dopo uno scontro con Padella, punizione per l’Ascoli

26′ Dionisi riceve palla sul lato destro, con una finta salta un difensore ma si trascina la palla oltre la linea di fondo

23′ Bidaoui arriva al tiro dopo un’azione prolungata dell’Ascoli, il fantasista impatta però male il pallone che termina fuori

22′ Traversone dalla destra di Eramo, la difesa vicentina respinge in fallo laterale

20′ Lancio di Kragl per Dionisi, Cappelletti lo anticipa nella sua area e subisce fallo

18′ Il tiro di Sabiri centra la barriera, sulla respinta ci prova Kragl ma Grandi blocca la conclusione centrale

17′ Sabiri viene atterrato al limite dell’area, punizione per l’Ascoli da buona posizione

14′ Buchel va al tiro dai 25 metri dopo una ribattuta, palla altissima

13′ Bidaoui prova l’azione personale sulla fascia sinistra ma si allunga troppo il pallone che termina in out

11′ Il Vicenza riconquista palla e lancia il contropiede, Caligara ferma l’azione fallosamente a metà campo e si prende il cartellino giallo

11′ Dionisi riceve palla in area vicentina e conquista un corner

8’Jallow si libera al tiro dalla sinistra dopo un uno-due in area bianconera, Leali fa buona guardia e blocca la sfera

6′ Sul calcio d’angolo Padella anticipa tutti di testa e sfiora la traversa

5’Jallow dalla destra mette un cross basso intercettato da Brosco, corner per il Vicenza

2′ Jallow prova l’affondo sulla destra, Avlonitis lo accompagna sul fondo conquistando la rimessa

1′ Inizia la partita: Ascoli in maglia bianconero con pantaloncini neri e calzettoni rossi, Vicenza in completo totalmente bianco con inserti rossi

PRIMO TEMPO

