Dal 6 aprile Marche nuovamente in fascia arancione

Ecco tutto quello che si potrà fare da martedì:

– Spostamenti consentiti all’interno del proprio comune di residenza o di domicilio, restano vietati al di fuori del proprio comune e della propria regione, se non per motivi di lavoro, di salute o di necessità;

– Scuola: dal 7 al 30 aprile lezioni in presenza dalle scuole dell’infanzia alla prima media su tutto il territorio nazionale, secondo il nuovo decreto che prevede anche il ritorno in classe per gli studenti della seconda e terza media mentre le superiori avranno per il 50% le lezioni in presenza fino ad un massimo del 75%, il restante continuerà le lezioni in Dad;