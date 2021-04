La documentazione è stata inviata all’Anas per la convalida. Gli interventi, per ora, interesseranno Canniette, Poggio Canoso e la Circonvallazione Nord

ROTELLA – Proseguono le operazioni preliminari ai lavori veri e proprio previsti per il miglioramento della viabilità comunale di Rotella.

Infatti – spiega il sindaco Giovanni Borraccini in una nota diffusa il 6 aprile – Sono stati inviati all’Anas, per la necessaria convalida, i progetti definitivi per le strade comunali di Canniette, di Poggio Canoso e della Circonvallazione Nord. Salvo imprevisti, si conta di avere l’autorizzazione definitiva entro Aprile. Nei giorni scorsi, sotto un tempo inclemente, sono state fatte le indagini geologiche nella strada comunale per Castel di Croce. Trattasi questo dell’intervento più esteso, importante e atteso da tempo”.

“Ma oltre agli interventi sopra indicati – prosegue il primo cittadino – Sono previsti altri importanti interventi sulle strade comunali, i più corposi di sempre per un netto miglioramento della viabilità sul territorio e di cui parleremo approfonditamente più avanti”.

