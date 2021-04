VILLA PIGNA – Fatalità nella serata del 7 aprile.

A Villa Pigna, vicino Folignano, incidente stradale: un 68enne, A. E., è stato investito da un’auto per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine giunte sul posto per i rilievi.

Sul luogo anche il personale sanitario del 118, arrivato in ambulanza, ma purtroppo i soccorsi sono stati vani: l’uomo è deceduto.

Il conducente della macchina, un parente della vittima, si è fermato immediatamente ad allertare i sanitari.

