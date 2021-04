Di Federica Pilotti

ASCOLI PICENO – Intesa importante nel Piceno.

Nella giornata di ieri, 8 aprile, dopo la conferma dell’ipotesi di accordo in assemblea con lavoratrici e lavoratori, è stato siglato con la Covalm, azienda che opera nel settore della Cooperazione Agricola ed Alimentare a Rotella, il primo accordo integrativo aziendale.

L’accordo prevede diverse migliorie e novità tra cui l’erogazione di un premio di produzione messo in palio di 35 mila euro complessi e da ridividere tra i dipendenti, l’aumento di diverse maggiorazioni per straordinari, festivi e notturni in particolare, e l’erogazione di una indennità per i lavoratori che operano a basse temperature.

Il Segretario Generale della della Flai Cgil di Ascoli Piceno, Daniele Lanni, commenta: “Una lunga trattativa quella che ci ha portato oggi, insieme a Uila e Ugl, alla stipula del primo accordo aziendale con la Covalm. Un accordo importante non solo per il premio per obbiettivi previsto, e per gli aumenti di alcune maggiorazioni, ma anche perché da garanzie per la sulla continuità dei lavoratori a tempo determinato e pone le basi per un confronto rinnovato con l’azienda”.

Continua Lanni: “Un risultato contrattuale che fissa le basi per il rafforzamento del confronto sindacale, aumenta le ore di formazione per la sicurezza, prevede indennità per i lavoratori che operano a basse temperature. E’ stato un confronto serrato, schietto, ma sempre costruttivo, che nel giro di diversi mesi ci ha portato alla stipula di questo accordo.”

“Vogliamo ringraziare tutte le lavoratrici e i lavoratori che ci hanno supportato in questo percorso di trattativa, tutti i Rappresentanti dei Lavoratori, e le altre Organizzazioni Sindacali che hanno trattato e stipulato insieme a noi l’accordo, oltre che l’azienda con la quale il confronto è stato vivace ma importante – conclude il Segretario Generale Provinciale della Flai Cgil – Questo per noi è un punto di partenza e non di arrivo, e da oggi, anche grazie a questo accordo, la nostra attività di tutela sarà sempre più forte”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.