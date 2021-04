ASCOLI PICENO – E’ morto, purtroppo, un personaggio molto stimato nel Piceno.

E’ deceduto in queste ore Don Giuseppe Bachetti, ricoverato all’ospedale di San Benedetto a causa del Coronavirus.

Era parroco di Poggio di Bretta e molto conosciuto ad Ascoli e non solo.

A dare la triste notizia è stata l’assessore comunale ascolana Donatella Ferretti su Facebook il 9 aprile: “Un grande, grandissimo dispiacere caro don Giuseppe, Joe Jei Baj come amavi farti chiamare. Questo terribile virus ci ha portato via il tuo sorriso e la tua gioia contagiosa. Ho avuto l’onore di scrivere la prefazione alla tua ultima raccolta di poesie, dove esprimevi la gratitudine a Dio per tutto ciò che ci ha dato. Ora sei nella Sua gloria. Riposa in pace”.

