STADIO “DEL DUCA” Ascoli Piceno ore 14

L’Ascoli affronta il Monza dei big, nel match valevole per la 33esima giornata del campionato di Serie B.

La situazione di calssifica vede i bianconeri a quota 31 punti grazie a 7 vittorie, 10 pareggi e 15 sconfitte, con 28 gol fatti e 42 subiti, contro un Monza a 52 punti frutto di 13 successi, 13 pari e 6 sconfitte, con 42 reti all’attivo e 28 subite.

Eramo raggiunge le 300 presenze in B.

FORMAZIONI

ASCOLI CALCIO 1898 (4-3-2-1): Leali; Pucino (36’s.t. Cacciatore), Brosco, Avlonitis, Kragl (1’S.T. D’Orazio); Caligara (28’s.t. Cangiano), Buchel( 32’s.t. Danzi), Saric; Sabiri; Dionisi, Bidaoui (28’s.t. Eramo). A disp. Sarr, Corbo, Quaranta, Mosti, Pinna, Simeri, Bajic. All. Sottil.

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Sampirisi, Scaglia, Pirola, Barillà (32’s.t. Paletta); Frattesi, Barberis, Armellino (32’s.t. D’Errico); Ricci (23’s.t Bettella), Maric (1’S.T. D’Alessandro), Diaw (23’s.t. Balotelli). A disp. Sommariva, Rubbi, Scozzarella, Colpani, Signorile, Saio, Colferai All. Brocchi.

Arbitro: Prontera della sezione di Bologna.

Assistenti: Sergio Ranghetti di Chiari e Stefano Del Giovane di Albano Laziale. Quarto Ufficiale: Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta.

RETI: 19’s.t. Saric

AMMONITI: Sabiri, Brosco, Danzi (A.) Pirola, Balotelli (M.)

ESPULSIONI: Pirola per doppia ammonizione

NOTE: 1′ recupero nel primo tempo. 5′ monuti di recupero nel secondo tempo

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

50′ termina il match

46′ Pirola espulso per doppia ammonizione dopo un brutto fallo su Sabiri sulla trequarti

43′ punizione per il Monza dalla sinistra, respinge Cacciatore parte in contropiede Cangiano e guadagna una rimessa in attacco

41′ contropiede del Picchio, Dionisi serve Canagiano che entra in area dalla sinistra, dribblin e tiro a giro deviato in corner

34′ Pucino rimane a terra dopo un contrsto e viene trasportato via in barella al suo posto Cacciatore

23′ punizione battuta da Balotelli colpisce la barriera e poi viene ammonito per fallo su Saric

20′ Leali ancora miracoloso su un tiro ravvicinato

19’s.t. GOL ASCOLI Saric sigla il vantaggio con un preciso piattone ad impattare un perfetto cross di D’Orazio proveniente dalla sinistra.

16′ Leali miracoloso sul colpo di testa ravvicinato di Frattesi, palla che colpisce la traversa dopo la deviazione del portiere bianconero

3′ tiro di Sabiri dal limite, para Di Gregorio

10′ gran tiro di RIcci dal lmite destro dell’area bianconera, palla che sfiora la traversa

6′ ammonito Pirola per fallo su Saric sul lato destro dell’area di rigore. Punizione battuta da Sabiri, palla respinta dalla difesa raccoglie Caligara al limite tiro alto sorpa la traversa

3′ Caligara si invola verso l’area e conquista una punizione, Buchel la mette sul secondo palo palla sul fondo

2′ Buchel sbaglia un passaaggio davanti l’area, Frattesi ne approfitta e serve Diaw in area, gol annullato a al centravanti per fallo su Brosco,

1′ – cambi per entrambe le formazioni dentro D’Orazio per Kragl nell’Ascoli e D’Alessandro per Maric per il Monza

PRIMO TEMPO

45′ fallo di Sabiri sulla trequarti, ammonito. Punizione per il Monza sul lato destro dell’area, batte Barberis cross in area, respinge Avlonitis tiro di Diaw respinto in corner, termina la prima frazione

42′ Occasione Ascoli. Dionisi ruba palla a Scaglia, si invola entra in aree serve Bidaoui che si divra un gol davanti al portiere colpendo la traversa,

38′ Kragl atterra Frattesi sul lato destro dell’area, punizione per il Monza, batte Ricci respinge la difesa

28′ fallo su Saric fuori dall’area, punizione dai 20 metri dal lato sinistro per l’Ascoli. Bel tiro di Kragl deviato in corner dalla barriera tiro che sfiora il palo

23′ Kragl perde un contrasto con Sampirisi che entra in area e sfiora il gol con un rasoterra diagonale potente che esce di poco a lato

18′ Leali pronto sul tiro di Diaw che in area e tenta un diagonale troppo debole

12′ tiro di Buchel dal limite, palla alta sopra la traversa

5′ Caligara entra in area tra due si infila e cerca il contrasto cade ma l’arbitro lascia proseguire

2′ Monza pericoloso con un bel cross di Sampirisi, tiro di DIaw che svirgola

0′ – Inizio del match

