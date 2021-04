Il match in programma Venerdi 16 Aprile alle ore 21 allo stadio “Paolo Mazza” sarà valido per il 34° turno del campionato di Serie B 2020/21.

ASCOLI PICENO – Un Ascoli che si prepara alla sfida di venerdì sera con la Spal a testa alta dopo la bella vittoria sul Monza di misura. Vittoria che vale oro considerando che ha permesso ai bianconeri di salire in quint’ultima posizione a 34 punti e di superare il Cosenza fermo a 32., dopo la pesante sconfitta a Venezia per tre reti a zero.

Il match in programma Venerdi 16 Aprile alle ore 21 allo stadio “Paolo Mazza” sarà valido per il 34° turno del campionato di Serie B 2020/21. L’utlima sfida tra le due formazioni in B risale al 4 Febbraio 2017, un pareggio per 1 a 1 con gol di Antenucci per gli emiliani e di Favilli per l’Ascoli.

Un Ascoli diverso quello che si è visto in campo contro il Monza, un Picchio determinato e affamato. Ancora da rivedere la fase offensiva che si appoggia sul solito Dionisi che cerca di fare l’impossibile recuperando anche palle sporche e sulla fantasia di Bidaoi e che richiederebbe ancora più sostegno e maggiori verticalizzazioni da parte della linea mediana, bene Saric che si è calato nel ruolo del tutto fare ma che con il suo sacrificio ha dato supporto anche alla difesa vero e proprio guerriero bianconero, una difesa arcigna con un Brosco ritrovato e un Avlonitis che in questo finale di stagione sta dimostrando le sue qualità.

L’ex Ranieri è pronto per un’altra battaglia contro l’Ascoli, cosi come lui stesso ha definito la sfida, dopo la vittoria contro il Lecce che ha permesso alla Spal di rilanciarsi in classifica, ora a 50 punti in sesta posizione.

La gara di andata al “Del Duca” il 27 dicembre terminò 2 a 0 per i bianconeri con doppietta di Sabiri.

34 Turno

16 aprile ore21

SPAL-ASCOLI

17 Aprile 2021

EMPOLI -BRESCIA

MONZA -CREMONESE

PESCARA -VIRTUS ENTELLA

PISA -COSENZA

REGGINA- REGGIANA

SALERNITANA – VENEZIA

LR VICENZA -LECCE

CITTADELLA -CHIEVOVERONA

PORDENONE -FROSINONE

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.