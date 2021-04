ASCOLI PICENO – L’Ambito Territoriale Sociale XXII, Comune di Ascoli Piceno ente Capofila, comunica che è in pubblicazione il nuovo avviso relativo all’erogazione degli assegni di cura per soggetti anziani ultrasessantacinquenni in condizione di non autosufficienza.

L’assegno di cura è una misura di sostegno economico socio-assistenziale rivolto agli anziani, le cui famiglie attivano interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dai familiari o attraverso assistenti in possesso di regolare contratto di lavoro.

Il contributo economico mensile riferito al periodo 1 gennaio 2021-31 dicembre 2021 è pari a 200 euro, viene erogato per un periodo di 12 mesi, per una somma complessiva di 2400 euro volto a favorire la permanenza dell’anziano, o il ritorno in famiglia, nel proprio contesto di vita, attraverso il potenziamento complessivo del sistema delle cure domiciliari.

L’intervento è finanziato dal Fondo Nazionale Nazionale Non Autosufficienti (Fnna) e dal Fondo Regionale Non Autosufficiente ed i beneficiari per l’anno 2021 saranno indicativamente 250 utenti.

Possono presentare domanda di accesso coloro che risiedono in uno dei Comuni che fanno parte dell’Ats XX (Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Folignano, Maltignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta) che hanno una invalidità del 100% con indennità di accompagnamento.

La domanda potrà essere presentata da chi risiede nei Comuni dell’Ambito XXII entro il 12 giugno 2021.

Si specifica che l’assegno di cura è incompatibile con:

il servizio Sad; con l’intervento Home Care Premium effettuato dall’Inps; è inoltre alternativo all’intervento di assistenza domiciliare indiretta rivolto ai soggetti over 65 anni in condizione di “particolare gravità” e agli interventi concernenti la “disabilità gravissima” (Dgr 1120/2017), gli interventi di Vita Indipendente;

con gli interventi per il riconoscimento del lavoro di cura dei caregiver attraverso l’incremento del contributo alla famiglie per l’assistenza a persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica di Assistenza (D.G.R. Marche 1424/2020, D.G.R. Marche 179/2021)

Sulla base di tutte le domande presentate in tutti i comuni dell’Ats 22 verrà predisposta una graduatoria in ordine crescente di Isee. La posizione utile in graduatoria non dà però diritto al contributo che sarà subordinato alla visita domiciliare da parte dell’Assistente Sociale che verificherà la presenza delle condizioni che consentono la permanenza dell’anziano nel proprio ambiente di vita e la sottoscrizione di un “patto” di assistenza domiciliare, contenente gli impegni a carico dei servizi, i percorsi assistenziali a carico della famiglia, la qualità di vita da garantire alla persona assistita e le modalità di utilizzo dell’assegno di cura.

Maggiori informazioni ed i modelli di domanda e dell’avviso integrale saranno disponibili sui siti internet istituzionali dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale XXII (Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Folignano, Maltignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta). Gli interessati potranno rivolgersi allo sportello dell’Ufficio Promozione Sociale del proprio Comune di residenza o all’Ufficio di Coordinamento dell’Ambito Sociale XXII (via Giusti 1 c/o Servizi Sociali di Ascoli Piceno) – Tel: 0736/298 561 – 500 e-mail: d.fanesi@comune.ap.it; ambitosociale22@comune.ap.it

“Si tratta di un’ulteriore misura messa in campo dal Comune di Ascoli Piceno e dall’Ambito Territoriale Sociale XXII a sostegno di una delle categorie più fragili della nostra popolazione – ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti – Gli assegni di cura per anziani over 65 in condizione di non autosufficienza rappresentano un aiuto economico molto importante indirizzato a quelle persone che sono parte integrante del tessuto sociale della nostra comunità. Oggi più che mai, vista la situazione di emergenza che stiamo purtroppo vivendo, credo sia fondamentale dimostrare con azioni concrete la vicinanza alle categorie più fragili della popolazione”.

“Come Amministrazione Comunale e Ambito Territoriale Sociale XXII siamo ben lieti della pubblicazione di questo avviso, che rappresenta una valida misura di sostegno economico, sociale e assistenziale indirizzata a una delle fasce più deboli della cittadinanza – ha aggiunto l’assessore ai servizi sociali Massimiliano Brugni – Grazie al grande lavoro dell’Ambito Territoriale Sociale XXII, garantiremo importanti risorse che permetteranno di far fronte alle spese assistenziali necessarie per soggetti anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti”.

