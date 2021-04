MONSAMPOLO DEL TRONTO – Un grande risultato per il Comune di Monsampolo del Tronto che si aggiudica un finanziamento di 70 mila euro dalla Regione Marche per la creazione di un Centro Commerciale Naturale.

“Monsampolo guarda al futuro” è il titolo del progetto che prevede azioni di riqualificazione del Centro Storico, con il miglioramento dell’arredo urbano e dell’illuminazione pubblica, l’attivazione del servizio gratuito di wi-fi e la realizzazione di eventi di promozione, e una serie di interventi di rivitalizzazione delle tre principali aree commerciali della frazione Stella, con il miglioramento dell’arredo urbano lungo la Salaria, il miglioramento dell’illuminazione pubblica della nuova piazza e il miglioramento e la messa in sicurezza di via Colombo.

L’Amministrazione Comunale ha creduto fortemente in questa opportunità di finanziamento e, nonostante il periodo di forte incertezza e di difficoltà per il protrarsi dell’emergenza pandemica, ha comunque partecipato al bando dell’ottobre 2020 con il progetto “Monsampolo guarda al futuro” e con l’Associazione Commercianti e Artigiani di Monsampolo e Stella a fare da responsabile del progetto.

Con loro, ben 19 attività del territorio che hanno creduto in questo progetto ed hanno previsto una serie di interventi e proposte, a carico del Comune e delle singole attività, per la creazione di un vero e proprio Centro Commerciale Naturale che possa rilanciare l’intero territorio.

Come detto, il contributo ottenuto è di 70 mila euro così diviso: 15 mila euro all’Amministrazione Comunale per un investimento totale a carico del Comune di oltre 37 mila euro: 55 mila euro ripartiti tra le 19 attività commerciali, per spese d’investimento già sostenute o da sostenere, per un investimento complessivo a carico dei privati di oltre 250 mila

Somme che rappresentano sicuramente un importante aiuto in un periodo così difficile e delicato, e che si vanno ad aggiungere ad un’altra opportunità messa in campo dall’Amministrazione Comunale: un bando di prossima uscita per la concessione di aiuti per 60 mila euro di fondi propri di bilancio, proprio per quelle attività commerciali del territorio particolarmente in difficoltà e che abbiano subito un rilevante calo di fatturato.

“Questo importante successo – dichiara Massimo Narcisi Sindaco di Monsampolo del Tronto – è un’ulteriore prova della vicinanza della nostra Amministrazione al territorio e al nostro tessuto produttivo. Stiamo facendo tutto il possibile per aiutare e sostenere le attività in un momento così drammatico, anche cercando di intercettare finanziamenti come questo oppure stanziando nostre risorse come quelle del bilancio 2020 per il Fondo Rinascita”.

“E’ per noi un enorme soddisfazione l’approvazione del progetto Monsampolo guarda al futuro – dichiara Marco Teodori Assessore alle Attività Produttive del Comune di Monsampolo del Tronto – che ha l’obiettivo di favorire la rigenerazione urbana e commerciale della frazione Stella e la rivitalizzazione del Centro Storico, patrimonio di tutta la comunità, oltre che un attrattore fondamentale per lo sviluppo turistico del nostro borgo. Inoltre ci tengo a ringraziare gli uffici comunali e tutto il Gruppo Progetto Comune in particolare i candidati non eletti per il lavoro svolto e soprattutto quelle attività commerciali che hanno creduto nel nostro progetto. Questo primo traguardo raggiunto dovrà essere un forte segnale di cambiamento e di novità per tutte le attività commerciali, anche quelle che non hanno scelto di aderire al progetto pur avendone i requisiti, per collaborare tutti assieme alla creazione di ulteriori importanti progetti per la costruzione della Monsampolo del futuro. Progetti che sono indispensabili per lo sviluppo economico, sociale, commerciale, culturale e turistico del nostro territorio”.

