Al fine di incrementare la campagna vaccinale, sono disponibili, già dalla data odierna, ulteriori posti per i cittadini da 70 a 79 anni, prenotabili sulla Piattaforma delle Poste

ASCOLI PICENO – Di seguito una nota dell’Area Vasta 5, giunta in redazione il 15 aprile.

L’Area Vasta 5 comunica che al fine di incrementare la campagna vaccinale, sono disponibili, già dalla data odierna, ulteriori posti per i cittadini da 70 a 79 anni, prenotabili sulla Piattaforma delle Poste. La disponibilità è stata ampliata per permettere ai cittadini già prenotati e non, di anticipare la vaccinazione.

Fin da oggi per prenotare è possibile chiamare il numero verde 800009966 (da rete mobile) o utilizzare il portale https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it. Si precisa che se si è già in possesso di una prenotazione e si vuole anticiparla, è necessario eliminare prima la precedente.

Si comunica, inoltre che da lunedì 19 aprile sono rinviate le prime dosi di vaccinazione del personale docente e non docente della scuola e università e Forze dell’Ordine con meno di 60 anni, anche quelle prenotate. (n.d.r. l’Area Vasta 5 al momento non aggiunge altre informazioni al recupero e ripristino)

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.