FOLIGNANO – Di seguito una comunicato stampa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ascoli giunto in redazione il 16 aprile.

Nel comune di Folignano i Carabinieri della Compagnia di Ascoli Piceno, hanno fermato e controllato un 27enne del posto, colto per la seconda volta alla guida di autovettura, sequestrata ai fini della successiva confisca, senza patente poiché mai conseguita.

Il giovane, conosciuto agli operanti, è stato denunciato alla Procura della Repubblica ascolana per guida senza patente, reiterata, e segnalato inoltre alla Prefettura di Ascoli Piceno poiché trovato in possesso di una dose di marijuana per uso personale.

