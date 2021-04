ANCONA – Pubblicato l’avviso pubblico per la concessione di contributi regionali alle famiglie per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto. Attuato l’obiettivo della Regione, dichiara l’assessore all’Ambiente Stefano Aguzzi, che si è attivata in modo deciso per favorire, promuovere e sostenere iniziative specifiche per prevenire e contrastare nel territorio regionale l’inquinamento derivante da fibre di amianto. Il finanziamento complessivo messo a disposizione è pari a 200 mila euro.

“Ho ricevuto tantissime richieste di informazioni su questo avviso – spiega Aguzzi – perché ci sono molti cittadini interessati al contributo della Regione Marche per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto: questo è un buon segnale che dimostra l’attenzione di tanti per il rispetto dell’ambiente e della salute pubblica. Ci auguriamo di poter esaudire le richieste di tutti coloro che presenteranno la richiesta ma se i 200 mila euro messi a disposizione da bilancio regionale non dovessero essere sufficienti sono intenzionato a cercare altri fondi in futuro”. “Diamo ulteriore conferma – aggiunge l’assessore – della grande attenzione dell’assessorato verso tematiche ambientali e di tutela del territorio”.

I contributi sono rivolti direttamente ai privati e riguardano i lavori già realizzati e pagati dalle famiglie, a partire dal 15 maggio 2020 (giorno in cui è entrata in vigore la Legge regionale) di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto in edifici residenziali.

Le domande possono essere presentate a partire dal 4 maggio 2021 fino al 30 settembre 2021, via Pec al recapito: regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it.

Il contributo sarà pari al 60% dei costi sostenuti per la rimozione e smaltimento; al 100% se l’intervento è abbinato all’installazione contestuale di pannelli fotovoltaici o solari in sostituzione della copertura in amianto. In ogni caso, i contributi sono concessi a fondo perduto entro un massimale di 2.000 euro per ogni domanda.

Le pagine del sito istituzionale dove viene pubblicato l’avviso e dove sarà possibile scaricare il modello di domanda è il seguente: https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Rifiuti-e-inquinamento/Rifiuti#News

