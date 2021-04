OFFIDA – Il Circolo Gramsci di Offida, in una partecipata assemblea che ha visto online oltre 60 persone, ha rinnovato la figura del Segretario e il Direttivo.

“Uno slancio di innovazione – ha dichiarato il Segretario uscente Roberto Senesi nella sua relazione introduttiva – che il Circolo di Offida fa con entusiasmo e convintamente; una staffetta necessaria per continuare a dare linfa vitale ad un nuovo percorso, in una classe dirigente che si fa da sempre interprete in Offida degli umori e dei sentimenti del territorio, con una ripartenza dalla base che – continua Senesi – dovrebbe essere da sprone a livello piu ampio per ritrovare l’anima identitaria del partito.”

Valerio Lucciarini, Direttore Generale Ali Nazionale è stato eletto Presidente e a seguire il Sindaco Luigi Massa ha proposto la candidatura di Isabella Bosano come segretaria.

La Bosano, una volta eletta, ha esposto la sua linea basandosi su quattro parole guida: RINASCITA, CONDIVISIONE, INCLUSIONE, EMPATIA.

“Dobbiamo attuare un rinnovamento concreto che stabilisca un rapporto più diretto e costante fra la politica e la società. Che le scelte del circolo vengano condivise nella maniera più ampia possibile. La segreteria, che annuncerò già nei prossimi giorni, elaborerà una proposta per ogni settore, dal Sociale al Turismo, dalla Cultura allo Sport, dalla Pianificazione urbanistica all’Ambiente, dalle Opere pubbliche all’Agricoltura. Proposte che approveremo poi nel direttivo e diventeranno la nostra visione per Offida”.

La nuova segretaria ha lanciato anche l’idea della costituzione di “Offida Solidarietà e Democrazia” in associazione: un luogo di dibattito e proposta per forze politiche e civiche di centro sinistra.

“Uno degli obiettivi che intendo perseguire – continua la Bosano – è quello di rendere il Pd di Offida sempre più attrattivo e accogliente. Dobbiamo aprire a una maggiore partecipazione delle donne. Da qui la mia scelta di inserire all’interno del direttivo nuove figure femminili, che potranno alimentare l’azione del nostro circolo. La nostra priorità è il bene di Offida e dei suoi cittadini e sono certa che insieme, uniti faremo grandi cose”.

Questo il nuovo Direttivo del Pd di Offida: Agostini Luciano, Almonti Claudia, Ambra Antigone, Blanco Elisa, Capriotti Cristina, Cataldi Marica, Di Michele Erminia, D’Angelo Lucio, D’Angelo Roberto, Diotallevi Simone, Giudici Enio, Lucciarini Valerio, Lucciarini Fabrizio, Mancini Marianna, Massa Luigi, Marchei Enio, Mensietti Quinto, Menzietti Alessio, Menzietti Riccardo, Nespeca Serena, Perozzi Ido, Perozzi Simone, Pierantozzi Tonino, Senesi Roberto, Stracci Katia, Straccia Alessandro e Volponi Eraldo.

