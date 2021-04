ASCOLI PICENO – Stop alla plastica e a tutti i tipi di rifiuti gettati incivilmente a terra.

È questo il messaggio che l’amministrazione di Ascoli, insieme all’associazione Plastic Free, vuole lanciare a tutta la cittadinanza e che sta portando avanti nel progetto Ascoli Green.

“Questi splendidi volontari hanno oggi ripulito la pista ciclabile, in una mattinata organizzata da Valerio Massimo Ciaralli con passione, dedizione e grande amore verso la città – scrive il sindaco Marco Fioravanti – Sporcare l’ambiente in cui viviamo è un danno per noi stessi e per la nostra comunità: oggi il mio grazie va a tutti coloro che, anche volontariamente, si adoperano per tenere pulita la nostra città”.

“Non mancheranno nuovi appuntamenti con Plastic Free, chiunque volesse aiutare può aderire all’associazione” è l’invito rivolto ai cittadini.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.