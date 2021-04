ANCONA – “Marche prima regione a concludere la vaccinazione per gli Over 80”. Lo conferma il presidente della Regione, Francesco Acquaroli: “Abbiamo finito con gli over 80, siamo abbastanza avanti con gli Over 70, disabili e vulnerabili”.

“Ma – aggiunge il presidente – le graduatorie e le classifiche ci interessano poco. Ci interessa mettere in sicurezza il prima possibile la più ampia fascia di popolazione – conclude – sperando di arrivare gradualmente a delle aperture stabili che consentano alle categorie, al nostro territorio di prendere una boccata d’ossigeno”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.