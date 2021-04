ACQUASANTA TERME – “Iniziati i lavori della strada che conduce alle frazioni Vallecchia e Matera. Investimento Anas di 2.814.119,05 euro come da ribasso di gara. Altro stanziamento importante che l’Anas ha accolto sulla base delle nostre richieste e che ci permette di avere una viabilità importante e sicura per tutti i proprietari di immobili, di terreni e per tutti gli amanti della montagna”.

Così il Comune di Acquasanta Terme in una nota il 21 aprile.

