ASCOLI PICENO – “I Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno sono intervenuti nel comune di Appignano del Tronto per soccorrere un lupo rimasto impigliato ad una zampa su un laccio in una zona boscata”.

Si apre così la nota diffusa dal Comando ascolano il 23 aprile: “Sul posto i Carabinieri Forestali, veterinario, Polizia Provinciale e addetti del Cras (Centro Recupero Animali Selvatici) della regione Marche”.

I pompieri concludono: “L’animale è sedato dal veterinario per consentire la districazione e preso in consegna dal Cras per le cure e la successiva liberazione”.

