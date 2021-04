ANCONA – “Buongiorno a tutti, ieri sera ho sentito un profondo senso di orgoglio e gratitudine nel vedere che la nostra regione è prima nella classifica per somministrazione dei vaccini. Premettendo che la vaccinazione non deve essere una competizione tra Regioni, e che l’importante è l’efficienza e l’efficacia del servizio, mi ha però fatto molto piacere vedere le Marche in quella posizione. Il mio grazie va all’Assessore, al Servizio salute, agli enti e alle aziende ospedaliere e a tutti gli operatori e ai volontari che instancabilmente stanno lavorando per mettere in sicurezza quanto prima la popolazione marchigiana”.

Così il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, in una nota diffusa il 24 aprile sui Social con tanto di schema che riportiamo di seguito.

