ASCOLI PICENO – Ascolto & partecipazione con un’interrogazione chiede “Se è effettivamente intenzione di questa amministrazione comunale interrompere la convenzione con il Conservatorio “Rossini” di Pesaro

Se, in tale ipotesi, non ritiene necessario, ancorché dovuto, prima di assumere qualunque decisione, informare preventivamente il consiglio comunale delle reali intenzioni dell’Amministrazione Comunale su questo tema importante anche per aprire un confronto con la città su quale possa essere la prospettiva più idonea per valorizzarne il ruolo nel contesto cittadino e del territorio; se non ritenga utile avviare, di concerto con la Regione Marche, il percorso della trasformazione dell’Istituto Musicale “G. Spontini” in Conservatorio o Istituto di studi superiori musicali autonomo”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.